Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am Samstag, dem 15.06.2019 befuhr gegen 21:20 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Berenbuscher Straße in Berenbusch in Richtung Evesen, als er aus ungeklärter Ursache in Höhe der Haus-Nr. 3 nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort abgestellten PKW Opel Corsa prallte. Der Unfallverursacher stoppte nach Zeugenaussage einer Anwohnerin kurz ab, fuhr dann aber mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Evesen weiter. Der geparkte Opel Corsa wurde im linken Frontbereich erheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug, das als älteres Modell beschrieben wurde, dürfte im rechten Frontbereich Beschädigungen davongetragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

