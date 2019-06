Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf-Dreister Diebstahl aus der Kirche - Opferstock entwendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(BER)Einen besonders dreisten Fall des Diebstahls bearbeitet derzeit die Polizei in Landesbergen. Eine Angehörige des Kirchenvorstandes hatte angezeigt, dass am Himmelfahrtstag einer der hölzernen Opferstöcke aus dem Windfang der Estorfer Kirche entwendet worden war. Einige Tage später entdeckte eine Wanderin den Holzkasten für Orgelspenden in einem Rucksack, der in Leseringen, Am schwarzen Berge, hinter den Bahnschienen abgelegt war - natürlich ohne Inhalt. Die Beute betrug vermutlich um die 10 Euro, da die Opferstöcke regelmäßig geleert werden. Am Nachmittag des Tattages hatte die Anzeigeerstatterin einen jungen Mann beobachtet, der sich in auffälliger Weise im Eingangsbereich der Kirche aufgehalten hatte. Der Mann war ca. 20 Jahre alt, trug eine graue Jogginghose und einen dunklen Blouson. Auf dem Kopf trug er eine Schirmmütze. Möglicherweise ist der dreiste Dieb aufgefallen, als er den hölzernen Opferstock entwendete oder den "Jack Wolfskin"-Rucksack am schwarzen Berge ablegte. Hinweise auf diese Person nimmt die Polizei in Stolzenau unter Tel.: 05761/92060 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell