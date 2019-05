Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Betrug am Telefon

Schifferstadt (ots)

Ein 70-jähriger Schifferstadter erhielt am 27.05.19 beim Surfen im Internet ein Popup-Fenster mit der Nachricht, dass sein PC gereinigt werden müsse. Er rief die angezeigte Telefonnummer mit Berliner Vorwahl (030) an, worauf sich ein deutsch sprechender Mann meldete. Dieser forderte den Schifferstadter auf, verschiedene Änderungen an den Einstellungen seines Computers vorzunehmen, was er auch tat. Hiernach überwies der 70-jährige für die Arbeiten des Unbekannten 180EUR auf ein von seinem Gesprächspartner genanntes Konto. Die Polizei weist erneut darauf hin, entsprechende Warnmeldungen am PC oder Telefon mit Vorsicht zu genießen und im Zweifelsfall bei Fachfirmen um Rat zu fragen.

