POL-PDLU: (Frankenthal) -Streitigkeiten, mit anschließender möglichen Bedrohung

Am 28.05.2019, gegen 10.30 Uhr, werden der hiesigen Dienststelle 2 Männer in der Wormser Straße, Höhe des dortigen Drogeriemarktes, gemeldet, welche zunächst gemeinsam unterwegs sind, dann augenscheinlich in Streit geraten. In diesem Zusammenhang wird durch Zeugen angegeben, dass sie eine Schusswaffe gesehen hätten. Auch wäre ein "Klicken" zu hören gewesen, dies wäre aber kein Schuss gewesen. Aufgrund dieser möglichen Bedrohungssituation wird der Innenstadtbereich mit mehreren Streifen nach den beiden Männern abgesucht. Eine Person wird beschrieben als männlich, südländisches Aussehen, kleiner als die zweite Person, helle graue Jacke, Jeans, Brille, schwarze Basecap, die zweite Person wird beschrieben als männlich, südländisches Aussehen, größer als die erste Person, dunkel gekleidet, dunkle Basecap. Beide Personen können durch die eingesetzten Streifen nicht mehr angetroffen werden. Die bisherigen Ermittlungen ergeben keine Hinweise darauf, dass es zu einer Schussabgabe gekommen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

