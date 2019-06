Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-illegale Müllentsorgung in Balge

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Marklohe ermittelt im Fall einer illegalen Müllentsorgung an der stillgelegten Bahntrasse in Balge. Nach ersten Ermittlungen wurde dort bereits seit geraumer Zeit Grünschnitt abgelagert. Mittlerweile ist der Platz zu einem Müllabladeplatz verkommen. Neben Bauschutt, einem Betonausgleichsgewicht von einem Traktor, liegt dort ein ausgesonderter Tierkäfig, Altholz und sogar zerschlagenes Glas. Die Polizei in Marklohe bittet um Hinweise auf den oder die möglichen Verursacher unter Tel.: 05021 / 961980.

