POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Gaststätte

1 weiterer Medieninhalt

Hagen (ots) - Am 08.10.2018, um 17:45 Uhr, entwendete ein Unbekannter einem 77-jährigen Mann die Geldbörse. Der Geschädigte hatte sich in einer Gaststätte in der Frankfurter Straße aufgehalten und einen Spielautomaten bedient. Dabei legte er seine Geldbörse mit Geld in niedriger, dreistelliger Höhe auf den neben ihm stehenden Barhocker. Ein unbekannter Mann, der nicht zu den Stammgästen gehörte, nahm das Geld aus der Börse und verließ die Kneipe. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung der Bilder einer Überwachungskamera an. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell