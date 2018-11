POL-HA: Polizei sucht Unfallzeugen

Hagen (ots) - Bereits am Mittwoch kam es auf dem Graf-von-Galen-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein junger Mann leicht verletzte. Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem grauen VW Multivan den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhauser Straße. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem gelben Seat in derselben Richtung unterwegs. Gegen 16.35 Uhr kam es bei einem Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Beifahrer des 22-Jährigen verletzte sich leicht und wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Unfallhergang bislang unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell