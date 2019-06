Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alter schützt nicht vor Strafe

Stadthagen (ots)

Ein 78 jähriger Mann aus Sachsenhagen hat am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem Mercedes die Aushäger Straße in Sachenhagen befahren und wurde hier von der Stadthäger Polizei angehalten und kontrolliert. Da den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft aufgefallen war, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, welcher zu einem Wert von 0,66 Promille führte. Den Rentner erwarteet nun ein Bußgeld über 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

