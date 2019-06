Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Grundstückshecke

Eystrup (ots)

(opp) Am Dienstag, gegen 15 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Eystrup unter der Leitung des stellv. Ortsbrandmeisters Ralf Schrader alarmiert. Im Eystruper Vehrenkamp hatte ein Anwohner bei einer Unkrautvernichtung mittels Abflammgerät versehentlich die Koniferenhecke seiner Nachbarin in Brand gesetzt. Durch die Einsatzkräfte konnten die zehn Meter Hecke schnell abgelöscht werden, so dass es zu keinen Schäden an Gebäuden entstand. Die Polizei warnt bei den sommerlichen Temperaturen eindringlich davor auf Abflammgeräte bei der Gartenarbeit zu verzichten.

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg