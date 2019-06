Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflüchtiger gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am Freitag, dem 21.06. befuhr eine 50jährige Bückeburgerin gegen 12:00 Uhr mit ihrem PKW Smart die Kreuzbreite in Bückeburg in Richtung Hannoversche Straße, als plötzlich vom Gelände des Autohauses Bayraktar ein blauer VW auf die Straße einbog und an einem vor dem Autohaus auf der Fahrbahn stehenden LKW vorbeifuhr. Bei diesem Manöver touchierte der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die linke vordere Stoßstange des Smart und verursachte Sachschaden. Der VW-Fahrer, bei dem es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten Südländer mit dunklem Bart gehandelt haben soll, entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit in Richtung McDonalds. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

