Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jugendliche "entführen" Golf-Car

Bückeburg (ots)

(PP) Am Freitag, dem 21.06. begaben sich drei Jugendliche gegen 21:40 Uhr unrechtmäßig auf das Gelände der Landpartie in Bückeburg, nahmen ein elektrisch betriebenes Golf-Car, in dem der Zündschlüssel steckte in Betrieb und fuhren vom Gelände der Veranstaltung. Dabei wurden sie jedoch vom Nachtwächter des Geländes beobachtet, der daraufhin die Verfolgung mit einem Quad aufnahm, die Jugendlichen im Bereich des Reitweges jedoch aus den Augen verlor. Das mißbräuchlich in Betrieb genommene und leicht beschädigte Fahrzeug wurde durch ihn kurze Zeit später in einem Gebüsch des Wohnmobilstellplatzes aufgefunden. Von den Jugendlichen fehlte jedoch jede Spur.

