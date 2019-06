Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durstige Diebe

Buchholz (ots)

(PP) In der Zeit von Samstag, dem 22.06., 18:00 Uhr bis Sonntag, dem 23.06., 18:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter in Buchholz an der Bückebergstraße den Lagerraum des Sportheimes des TSV Buchholz auf und entwendeten daraus 10 Kisten Bier und 5 Kisten mit alkoholfreien Getränken. Zeugen, die im o.a. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

