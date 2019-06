Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Idar-Oberstein (ots)

Am 8. Juni befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Motorrad gegen 12:45 Uhr mittig in einer Kolonne die L 160 von Kempfeld kommend in Richtung Herrstein. Nach einer Linkskurve kam er vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den Grünstreifen, woraufhin das Fahrzeug umkippte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrer fiel dabei vom Krad und stürzte in die ca. 6m von der Fahrbahn entfernte Wiese. Hierbei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels RTW ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

