Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am 8. Juni wurde in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr ein in der Vollmersbachstr. 75 auf dem Kundenparkplatz des Discounters LIDL abgestellter Pkw Mazda vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

