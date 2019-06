Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichen entwendet

Idar-Oberstein (ots)

Am 6. Juni wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11:15 Uhr durch bislang unbekannten Täter an einem in Höhe des Klinikums auf dem unbefestigten Parkplatz in der Göttschieder Straße abgestellten Pkw Skoda das hintere Kennzeichen BIR-ZU 777 entwendet.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

