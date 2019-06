Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Felgen auf Parkplatz

Pellingen (ots)

Am Samstag, den 08.06.2019, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.00 Uhr kam es zu einem Felgendiebstahl auf dem Parkplatz Hochwaldblick in Pellingen. Die bislang unbekannten Täter bockten einen schwarzen Audi A 5 auf Holzstümpfe auf und demontierten alle 4 Leichtmetallräder. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 4500,- Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg,

Telefon: 06581/91555-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell