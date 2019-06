Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl hochwertiger Fahrräder aus Garage

Serrig (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.06.2019, auf Samstag, 08.06.2019, wurden aus einer Garage in der Saarsteinstraße in Serrig zwei hochwertige Elektromountainbikes, ein hochwertiges Mountainbike sowie ein Elektro-Scooter (Tretroller) von unbekannten Tätern entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg.

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581/91550



