Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 31.05.19, im Zeitraum von 09.00 bis 17.00 Uhr, parkte ein schwarzer BMW, 116d mit TR-Kennzeichen in einer Parkbucht in Höhe des Hotels "Römischer Kaiser" am Porta-Nigra- Platz 6 am linken Fahrbahnrand in Längsaufstellung. Der BMW wurde im o.g. Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim rückwärtigen Ausparken am vorderen Kennzeichen beschädigt. Wer kann Angaben zu dem verursachen Fahrzeug machen?

