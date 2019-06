Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 28.05.2019, 08:00 Uhr, bis Mittwoch 29.05.2019, 16:30 Uhr, ereignete sich in der Mainzer Straße kurz hinter der Einmündung Klotzbergstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei touchierte der Unfallflüchtige den am Fahrbahnrand abgestellten PKW im Bereich des Seitenspiegels auf der Fahrerseite. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die 06781/561-0.

