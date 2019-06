Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch riskanten Überholvorgang

Morbach (ots)

Am 05.06.2019 gegen 09:45 Uhr kam es auf der B 327 zwischen Morbach-Bischofsdhron und Morbach, Aral-Tankstelle, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen PKW-Fahrer. Der Verkehrsteilnehmer mit einer schwarzen Limousine, Marke BMW, welcher in Fahrtrichtung Trier unterwegs war, überholte im Überholverbot einen vor ihm fahrenden PKW und musste aufgrund von aufkommendem Gegenverkehr sehr knapp vor dem überholten PKW wieder einscheren. Nur aufgrund einer sofortigen Bremsung des Überholten konnte eine Kollision beider Fahrzeuge verhindert werden. Der Fahrer der schwarzen Limousine setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Trier fort. Die Polizei Morbach bittet Zeugen des Geschehens, insbesondere weitere Verkehrsteilnehmer, die im Gegenverkehr gefährdet wurden, sich zu melden.

