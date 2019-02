Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Ausreisepflichtiger mit Betäubungsmitteln festgestellt

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Mannheim am Hauptbahnhof einen 23-jährigen Jordanier. Im Rahmen der Kontrolle wurde das Gepäck des jungen Mannes durchsucht. Hierbei konnte in einer äußeren Tasche ein Gramm Haschisch aufgefunden werden. Bei der Durchsicht der mitgeführten Dokumente stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige am 28.01.2019 durch das Ausländeramt Mannheim zur freiwilligen Ausreise aufgefordert wurde. Demnach wurde ihm eine Frist eingeräumt, das Bundesgebiet freiwillig zu verlassen. In der Befragung gab er an, gerade auf dem Weg in die Schweiz zu sein. Seine Aussage deckte sich mit der von ihm genannten Zugverbindung. Weiterhin führte der Mann ausreichend Barmittel mit sich, um die benötigten Fahrkarten zu erwerben. Auch das mitgeführte Reisegepäck deutete auf die fristgerechte Ausreise hin.

Gegen den Mann wird nun trotz seiner Ausreise noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

