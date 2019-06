Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein. Gleich zwei Unfallfluchten auf dem Festplatzgelände.

Am Dienstag, den 4. Juni kam es im Verlaufe des Tages auf dem Festplatzgelände in der Vollmersbachstraße gleich zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Dabei wurden ein schwarzer PKW der Marke Ford, sowie ein weißer Toyota beschädigt. In beiden Fällen verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.:06781-561-0.

