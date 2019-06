Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus in Gutweiler

Trier (ots)

In der Nacht von Samstag, 01. Juni 2019, auf Sonntag, 02. Juni 2019, kam es an der Grillhütte in Gutweiler zu diversen Sachbeschädigungen. Unter anderem wurde die Aufhängung des Grills mutwillig aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779 -3200 zu melden.

