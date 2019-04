Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Flensburg/ Schleswig - "Augen auf beim Autokauf" Bundespolizei stellt gestohlenes Auto sicher

Flensburg/Schleswig (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf dem Autobahnparkplatz Jalmer Moor einen Opel Vectra mit ungarischer Zulassung. Nach Abgleich der Fahrzeugdaten im polizeilichen Auskunftssystem stellten die Beamten fest, dass der Opel seit Mitte März als gestohlen gemeldet war. Sie stellten das Auto sicher und der "Besitzer" fiel aus allen Wolken. Dieser (ein zwanzigjähriger Student aus Frankfurt) hatte den Opel vor einer Woche über das Internet scheinbar gutgläubig von einem älteren Herrn für einen Kaufpreis von 500,- EURO erworben. Der Kauf sei auf einem Parkplatz in Frankfurt am Main von statten gegangen. Auf einen Kaufvertrag verzichtete der junge Mann ebenfalls. Im Anschluss an den Autokauf reiste er mit seiner neuen Errungenschaft und seiner Freundin über Dänemark auf die Insel Sylt, wo ein paar Tage Urlaub verbracht wurden. Da sie bei der Einreise nach Dänemark intensiv kontrolliert worden seien befanden die Beiden sich immer noch im Irrglauben, dass mit dem Fahrzeug alles in Ordnung sei. Das änderte sich nun bei der Kontrolle durch die Bundespolizisten auf dem Autobahnparkplatz schlagartig. Die Beamten stellten den Opel zur Eigentumssicherung sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für das Pärchen mit dem Zug weiter Richtung Heimat.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Heiko Kraft

Telefon: 0461/3132 105

Mobil: 0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell