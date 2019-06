Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Versuchter Pkw Diebstahl; Lkw und Pkw aufgebrochen; Räuber stellt sich; Einbruch in Autohaus;

Reutlingen (ots)

Beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls angezeigt

Beide Beteiligte eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen ereignet hat, werden von der Verkehrspolizei zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein 48-jähriger Motorradfahrer und ein 35 Jahre alter Lenker eines Nissan Navara kurz vor acht Uhr den linken Fahrstreifen der Straße Am Echazufer von der Marktstraße herkommend. Der Pkw-Lenker soll dabei sehr dicht auf das Motorrad aufgefahren sein, um den Biker zum schnelleren Fahren zu bewegen. Dieser soll daraufhin grundlos abgebremst haben. Der 35-Jährige konnte einen Auffahrunfall verhindern. Als sich die Gelegenheit ergab, überholte er kurz darauf den Zweirad-Lenker auf der rechten Fahrspur und zog vor ihm wieder nach links. Da ihm der 48-Jährige daraufhin den Vogel zeigte, bremste der Navara-Fahrer angeblich stark ab. Dem Biker gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr ins Heck des Nissan. Anschließend stürzte der Mann auf die Ladefläche des Pickup und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Seine BMW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Metzingen (RT): Versuchter Pkw Diebstahl

Gleich zwei Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schützenstraße versucht zu stehlen. Zwischen 18 Uhr und 10.40 Uhr verschaffte sich der Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zu einem Seat und in einen unweit davon geparkten Audi. In beiden Fahrzeugen machte er sich jeweils an den Armaturenbrettern zu schaffen, um an die Fahrzeugelektrik zu gelangen. Offenbar gelang es ihm aber nicht, die Autos kurzzuschließen. Gestohlen wurde nichts. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Grabenstetten (RT): Beim Überholen Motorrad übersehen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der K6759 ereignet hat. Ein 19-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 15.30 Uhr in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen von Grabenstetten in Richtung Hülben unterwegs. An einer freien und übersichtlichen Stelle scherte er zum Überholen nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei übersah er einen 79 Jahre alten Biker, der die Kolonne mit seiner Kawasaki ebenfalls überholte und sich neben dem VW befand. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, woraufhin der Motorrad-Lenker nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Nach dem Unfall war die Fahrbahn bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten im Einsatz (jw)

Münsingen (RT): Zwei Biker verunglückt

Gleich zweimal kurz hintereinander hat es am Sonntagnachmittag in der Seeburger Steige gekracht. Zunächst befuhr ein 17-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Yamaha Motorrad die B 465 talwärts in Richtung Seeburg, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner Schutzausrüstung blieb er unverletzt. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Aufgrund des Rückstaus ereignete sich kurz darauf ein weiterer Unfall, bei dem ein 40-jähriger Yamaha-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Seeburg unterwegs war, den stockenden Verkehr vor sich zu spät bemerkte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte ins Heck des BMW eines 58-Jährigen. Der Biker stürzte und wurde vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. (jw)

Neckartailfingen (ES): Mit Motorrad aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagmittag zu einem Auffahrunfall auf der K 1257 geführt. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem BMW Motorrad die Kreisstraße von Neckartailfingen nach Altdorf. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender 19-Jähriger mit seinem Roadster Caterham verkehrsbedingt abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Bike ins Heck des Sportwagens. Ein Rettungswagen brachte den nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (jw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Augustenstraße / Hindenburgstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 17 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Augustenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hindenburgstraße, in Richtung Scharnhausen, einbiegen. Hierzu tastete er sich über den abgesenkten Bordstein in den Kreuzungsbereich ein. Dabei erkannte er jedoch eine bevorrechtigte 26-Jährige, die mit ihrem Opel Corsa auf der Hindenburgstraße stadteinwärts fuhr, zu spät. Der BMW prallte seitlich gegen den hinteren Teil des Opels, wodurch dieser um 180 Grad gedreht und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart und ein dahinter geparktes BMW Motorrad geschleudert wurde. Der Smart wurde im weiteren Verlauf auf einen geparkten Mercedes aufgeschoben. Durch die enorme Aufprallwucht wurde das Motorrad gegen eine Schaufensterscheibe geschleudert, die dabei zu Bruch ging. Zudem wurde dabei auch der 57-jährige Motorradfahrer erfasst, der gerade neben seine Maschine stand und sich zur Abfahrt fertig machte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Fahrerin des Opels wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt. Zur Sicherung der beschädigten Schaufensterscheibe war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Nürtingen (ES): Lkw aufgebrochen

Eine in der Weberstraße geparkte Sattelzugmaschine ist über das vergangene Wochenende aufgebrochen worden. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, schlug der Dieb eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und gelangte so ins Führerhaus. Dort durchwühlte er die Fächer und Ablagen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wurde, dürfte er ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. (cw)

Aichtal (ES): Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die mögliche Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 312 bei Aichtal ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem Renault Captur auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den beiden Anschlussstellen Aichtal nickte er, wie er selbst einräumte, am Steuer ein, wodurch sein Wagen in einer leichten, abschüssigen Rechtskurve langsam immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Eine entgegenkommende 32-jährige VW Golf-Fahrerin erkannte den auf ihrer Spur fahrenden Renault und wich auf die Gegenspur aus, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Durch deren Hupen aufgeschreckt, versuchte der 62-Jährige wieder nach rechts zu lenken, wobei es zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Jeep Cherokee eines 55-Jährigen kam, der hinter dem Golf fuhr. Durch die auslösenden Airbags im Renault wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt hat. (cw)

Esslingen-Wäldenbronn (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagabend auf der L 1199 zwischen Wäldenbronn und Stetten ereignet hat. Ein 68-Jähriger war gegen 17.50 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße in Richtung Stetten unterwegs. Kurz nach Wäldenbronn reduzierte er ohne erkennbaren Grund zunächst seine Geschwindigkeit und touchierte mehrmals die Leitplanke. Der Pkw kam immer wieder auf die Gegenfahrbahn und anschließend nach einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er in ein Wiesengrundstück, bevor sein Ford gegen einen Baum krachte und zum Stehen kam. Er und seine 67 Jahre alte Beifahrerin, die bei dem Unfall verletzt wurden, mussten anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste mittels einer Raupe aufwändig aus dem abschüssigen Wiesengrundstück geborgen werden, bevor er abgeschleppt werden konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Täter zeigte Reue

Ein Verdächtiger hat sich am Sonntag wenige Stunden nach einem Raub bei der Polizei gestellt und einen erbeuteten Geldbeutel zurückgebracht. Der 22-Jährige hatte sich am Morgen von einem 48 Jahre alten Taxifahrer von Stuttgart nach Echterdingen fahren lassen. Am Ziel angekommen stieß der Fahrgast nach einem Gespräch den Fahrer gegen die Brust, so dass dieser ins Taumeln geriet. Anschließend schnappte er sich dessen Geldbörse und rannte davon. Etwas mehr als drei Stunden nach der Tat stellte sich der junge Mann kurz vor 12.30 Uhr beim Polizeirevier in Filderstadt und übergab den Beamten die Geldbörse. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des Raubes eingeleitet. (ms)

Tübingen (TÜ): In Autohaus eingebrochen

In ein Autohaus in der Schaffhausenstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür Zutritt zum Beratungsbereich. In diesem wurden wie in den angrenzenden Räumen sämtliche Schränke zum Teil aufgebrochen und durchwühlt. Ein vorgefundener Tresor wurde ebenso gewaltsam geöffnet. Weiterhin drang der Einbrecher in die über dem Autohaus liegende Wohnung ein und riss dort ebenfalls die Schränke auf. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Es dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Dußlingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe

Auf eine von außen sichtbar abgelegte Geldbörse hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Sonntagmorgen abgesehen. Der bislang unbekannte Täter schlug in der Zeit von drei Uhr bis kurz nach zehn Uhr an einem in der Lehrgasse abgestellten BMW die Scheibe der Fahrertür ein. Anschließend schnappte er sich den auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbeutel, in dem sich etwas Bargeld befand. Der angerichtete Sachschaden an dem Fahrzeug dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. (ms)

Hirschau (TÜ): Von der Sonne geblendet - Ein Schwerverletzter

Schwer verletzt wurde ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Straße Im Höschele ereignet hat. Ein 40-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Straße Im Höschele ortseinwärts unterwegs, wobei er von der Sonne geblendet wurde. Er verringerte seine Geschwindigkeit, kam dabei aber zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei erfasste er den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer frontal, der auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Während der Ford-Fahrer unverletzt blieb, musste der Radler vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeuge wird mit etwa 6.000 Euro beziffert. (cw)

Rückfragen bitte an:



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell