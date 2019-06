Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier, Güterstraße

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 05.06.19, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Güterstraße in Trier. Hierbei wurde ein grüner Kleinwagen, welcher in Höhe der Hausnummer 55 am rechten Fahrbahnrand geparkt war, an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen mit einer rechtsseitigen Beschädigung, der sich in der Folge in Richtung Domänenstraße entfernte hat. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-3200 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-3200

Pitrier.wache@polizei.rlp.de

