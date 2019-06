Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Schillingen

Schillingen (ots)

Am Donnerstag, dem 06.06.19 gegen ca. 18:40h. kam es in Schillingen, Einmündungsbereich Winkelstraße / Blumenstraße zur Kollision zwischen einem dunklen Mercedes Benz und einem anderen silberfarbenen PKW. In diesem Zusammenhang wird das silberfarbene, nicht näher definierbare Fahrzeug gesucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hermeskeil unter 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

