Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Garage mit anschließender Täterermittlung

Schönenberg-Kübelberg OT Sand (ots)

Am Morgen des 09.02.2019 gegen 06:15 Uhr wurden aus einer unverschlossenen Garage in der Miesauer Straße in Sand, durch einen bis dahin noch unbekannten Täter, mehrere Gegenstände entwendet. Unter dem Diebesgut befanden sich u.a. zwei höherwertige Fahrräder und ein KTM-Motorrad. Durch eine achtsame Mitbürgerin wurde die Tat beobachtet. Diese konnte sachdienliche Hinweise zu der Person und dem mitgeführten Tatfahrzeug liefern.

Zu einem späteren Zeitpunkt konnte das besagte Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer stand sichtlich unter Drogeneinfluss. Das Diebesgut führte er jedoch nicht mit sich im Fahrzeug.

Weitere Ermittlungen führten zu einer Garage, wo der Täter sein Diebesgut deponierte. Die entwendeten Gegenstände konnten in der dortigen Garage aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. In der Garage befanden sich noch weitere Gegenstände, die wiederum weiteren Taten zugeordnet werden konnten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell