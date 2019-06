Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Bahnhoftoilette

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 06.06.2019, wurde in der Zeit zwischen 06.00Uhr und 09.50Uhr die Herrentoilette im Bahnhofsgebäude in Idar-Oberstein durch unbekannte Täter beschädigt. Unter anderem wurde ein elektrischer Handtrockner und ein Seifenspender gewaltsam von der Wand gerissen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200EUR.

