Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeuge beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 7. Juni, 17:30 Uhr, und 8. Juni, 09:10 Uhr, wurden an einem Pkw Peugeot sowie an einem Pkw Renault, welche in Höhe der Mainzer Str. 128 abgestellt waren, durch unbekannte Täter die Scheibenwischer demoliert.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Idar-Oberstein

06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell