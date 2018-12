POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde ein grauer Golf Plus, welcher an der Brucher Unterkirche geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß der Unfallverursacher gegen das Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf erbeten.

