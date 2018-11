POL-PDLU: Speyer - Gegenverkehr übersehen (30-1111)

Speyer (ots) - 11.11.2018, 18.10 Uhr Drei Leichtverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der B 39 zwischen Dudenhofen und Speyer. Ein 20-jährige Opel Astra Fahrerin wollte an der Anschlussstelle Dudenhofen nach links auf die B 9 in Richtung Ludwigshafen abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Opel auf einen Audi A 4 geschleudert, der in Richtung Speyer unterwegs war. Die aus Schwäbisch Hall stammende Unfallverursacherin, der Audi A 4 Fahrer sowie der Beifahrer in dem Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachaschaden in Höhe von 7700 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

