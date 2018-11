POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet (36-1111)

Speyer (ots) -

11.11.2018, 11.15 Uhr Ein 63-jähriger Hyundai i20 Fahrer wollte mit seinem PKW von der Waldseer Straße geradeaus über die Kreuzung am "Wartturm" in die Landwehrstraße fahren. Dabei übersah er die für ihn Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Skoda Oktavia kam, der aus Richtung Schifferstadt kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch den Aufprall wurde keiner der Insassen verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 15.000EUR). Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

