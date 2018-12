POL-PDNR: B42 - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Neuwied (ots) - Am heutigen Morgen gegen 09:00 Uhr befuhren der 68 jährige Fahrer eines Lieferwagens und ein 27 jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 42 aus Richtung Bendorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Neuwied-Block beabsichtigte der 68 Jährige von dem rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Bei diesem Manöver übersah er jedoch den sich auf gleicher Höhe auf der linken Fahrspur befindlichen Pkw-Fahrer und stieß mit dem Fahrzeug seitlich zusammen. Hierdurch verlor der Fahrer des Lieferwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit der Schutzplanke, überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach am rechten Fahrbahnrand liegen. Der Fahrer sowie eine 37 jährige Beifahrerin erlitten hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Richtungsfahrbahn Neuwied musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

