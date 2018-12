POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots) - Ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Der 27-Jährige hatte die Landesstraße 288 in Richtung Steinroth befahren. In einer Linkskurve verlor der 27-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck des Pkw brach aus und schleuderte nach links in eine Böschung. Dort überschlug sich der Pkw. Zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren, welche im Pkw befördert wurden, bleiben zum Glück unverletzt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell