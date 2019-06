Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 23. Juni, gegen 19.45 Uhr wurden vier Personen auf der Friesenstraße verletzt. Ein 35-jähriger Audifahrer fuhr mit fünf Personen besetzt auf der Friesenstraße in östlicher Fahrtrichtung. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Alfa Romeo aus einer Nebenstraße der Friesenstraße in südlicher Richtung und stieß mit dem Audi im Kreuzungsbereich zusammen. Ein 28-jähriger Beifahrer im Audi wurde schwer verletzt und wird im Krankenhaus stationär behandelt. Der 22-jährige Fahrer des Alfa sowie der 35-jähriger Fahrer des Audi und eine 26-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der Alfa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 20000 Euro. (kt)

