POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Hamm-Braam-Ostwennemar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grönebergstraße, unweit der Königsheide, wurde am Sonntag, 23. Juni, ein 34-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Gegen 06.10 Uhr geriet ein 18-jähriger Radfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem 34-Jährigen aus Ahlen zusammen, der in südlicher Richtung unterwegs war. Beide Fahrradfahrer kamen hierdurch zu Fall. Der Hammer blieb unverletzt, musste aber auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Der Mann aus Ahlen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (mw)

