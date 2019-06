Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer bei Sturz verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer verletzte sich am Sonntag, 23. Juni, bei einem Sturz an der Einmündung Südstraße / Königstraße leicht. Gegen 05.50 Uhr befuhr er die Südstraße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in die Königstraße einzubiegen. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Da er eine ärztliche Versorgung vor Ort ablehnte, wurde er zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Es entstand kein Sachschaden. (mw)

