POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (5 Meldungen)

Kenzingen: Unfall zwischen Rennradfahrer und PKW

Am Sonntagmittag, um 12.00 Uhr, kam es an der Kreuzung der B3 zur Oberhausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Führerin befuhr die B 3 in Richtung Herbolzheim, als von der Oberhausener Straße ein Rennradfahrer die B 3 überquerte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung wurde der Radfahrer von dem PKW erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Weisweil: Feuerwehreinsatz durch gemeldeten Küchenbrand

Zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und insgesamt 16 Feuerwehrleute der FFW Weisweil waren am Samstagvormittag bei einem gemeldeten Brand in einem Wohnhaus in der Hinterdorfstraße. Eine Bewohnerin hatte Fett auf dem Herd erhitzt, welches sich entzündete und im Herdbereich brannte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle gebracht werde. Die 79-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Endingen: Einbruch in Backshop am Einkaufszentrum in der Elsässer Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Backshop am Einkaufszentrum in der Elsässer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die gläserne Eingangstüre auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten aufgefundenes Bargeld aus einer verschlossenen Wechselgeldkasse. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Herbolzheim: Unfallflucht am Herbolzheimer Freibad-Parkplatz

Am Freitag kam es auf dem Parkplatzgelände des Herbolzheimer Freibades zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren einen geparkten VW Polo und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Wyhl: Brand auf einem Feld - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag (16.08.) kam es zwischen 21.10 Uhr und 22.00 Uhr zu einem Brand auf einem Feld an einem landwirtschaftlichen Weg in Verlängerung der Leiselheimer Straße. Unbekannte hatten dort diverses Interieur aus einem Wohnwagen auf ein angrenzendes Feld geworfen und angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, insbesondere Fahrzeuge die mit einem Wohnanhänger unterwegs waren. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

