Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz-Wollmatingen 23-jähriger alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen 25.02.2020

Konstanz (ots)

In polizeilichen Gewahrsam genommen wurde am Dienstag gegen 12.45 Uhr ein stark alkoholisierter 23-jähriger Mann, der zuvor mit einer Glasflasche mehrfach gegen die Windschutzscheibe eines in der Riedstraße geparkten Autos geschlagen hatte. Durch Glasabsplitterungen wurde eine im Pkw sitzende 49-jährige Frau leicht verletzt. Der junge Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife in einem Linienbus durch den Busfahrer festgehalten und den Beamten übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch eine Ärztin und richterliche Anordnung verbrachte der 23-Jährige den Rest des Tages in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers.

