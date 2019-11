Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hochwertiger BMW M5 X-Drive in Rhynern entwendet

Hamm-Rhynern (ots)

Die Hammer Polizei ermittelt nach dem Diebstahl eines hochwertigen Autos in Rhynern. Am frühen Dienstagmorgen (19. November), gegen 2.48 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte einen blauen BMW M5 X-Drive mit Hammer Kennzeichen auf der Unnaer Straße. Der neuwertige Luxuswagen war vor dem Haus zum Parken abgestellt. Der Halter wurde durch Motorgeräusche des Wagens aufmerksam und konnte zum Tatzeitpunkt einen Mann erkennen, der etwa 175 Zentimeter groß und mit einem dunklen Parka mit Kapuze bekleidet war. Nachdem sich der Eigentümer bemerkbar gemacht hatte, lief der neben dem hochmotorisierten Fahrzeug stehende Verdächtige zu Fuß vom Tatort in Richtung Werler Straße. Der BMW wurde von einem weiteren Unbekannten zeitgleich in die gleiche Richtung bewegt. Dort verlor sich die Spur. Wer weitere Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

