Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist Mittwochmorgen, 23.10.2019, ein 32-Jähriger mit seinem Lkw auf einen MAN eines 30 Jahre alten Mannes aufgefahren. Dabei sind die beiden Fahrer verletzt worden, der ältere sogar schwer.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war der 32-Jährige gegen 05:40 Uhr mit seinem Lkw Iveco auf der BAB 7 in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Mellendorf und dem Dreieck Hannover-Nord bemerkte er aus bislang unbekannter Ursache zu spät, dass der vor ihm fahrende MAN Lkw des 30-Jährigen aufgrund stockenden Verkehrs gebremst hatte. Im Anschluss fuhr der 32 Jahre alte Fahrer nahezu ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der MAN auf einen vor ihm befindlichen VW Crafter und dieser wiederum auf einen Sattelzug mit Gefahrgut (Diesel) geschoben.

Der 32-jährige Unfallverursacher musste von alarmierten Feuerwehrkräften aus seiner beschädigten Fahrerkabine befreit werden. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden restlichen Fahrer blieben unverletzt. Zu einem Austritt des Gefahrgutstoffs kam es nicht.

Während der ersten Rettungsmaßnahmen musste die BAB 7 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Bis etwa 08:40 Uhr dauerte die Vollsperrung in Richtung Kassel an, es kam zu erheblichen Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei ist bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 160.000 Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell