POL-FR: Zell im Wiesental. Mercedes Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen!

Wegen mehrerer gefährlicher Überholmanöver wird ein Mercedes-AMG Fahrer von der Polizei gesucht. Der Mann befuhr am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 20.50 Uhr, die B 317 zwischen dem Sportplatz in Zell und Schopfheim-Fahrnau. Unter Missachtung der durchgezogenen Linie und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit überholte er mit seinem weißen AMG eine 62 Jahre alte Frau. Auf dem leicht kurvigen Stück nach der Abzweigung Hausen-Nord bis zum Bahnhof Hausen-Raitbach überholte er zwei weitere Fahrzeuge. Bei dem Überholvorgang musste er knapp einscheren, da Gegenverkehr kam und damit die Überholten zum Abbremsen gezwungen waren. Bis zur Abzweigung Fahrnau überholte er zwei weitere Fahrzeuge, wobei hier ein entgegenkommender weißer Kleinwagen laut Zeugen nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet insbesondere den Fahrzeugführer des weißen Kleinwagens, sowie die von dem Mercedes Überholten oder auch weitere Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

