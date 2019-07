Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer - Fahrradfahrer verletzt sich

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwoch, 24.07.2019, in WT-Tiengen einen entgegenkommenden Radfahrer umgefahren. Der 45-jährige Fahrradfahrer wurde dadurch verletzt, er zog sich Hämatome, Prellungen und Schürfwunden zu. Gegen 16:15 Uhr war die 53 Jahre alte Autofahrerin in der Weilheimer Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Fahrradfahrer kollidiert. Dieser wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die Frau stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab ca. drei Promille. Sie musste mit zur Blutprobe, ihr Führerschein wurde einbehalten. Am Auto der Frau wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht, das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt.

