Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Huttingen: Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch, 24.07.19, gegen 10.50 Uhr, wurde in Huttingen ein 70jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt. Vermutlich hatte der Zweiradradfahrer an der Kreuzung Römer- und Klotzenstraße einen Kleintransporter auf der Vorfahrtsstraße übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann auf die Straße geschleudert und erlitt zahlreiche Prellungen und Schürfwunden. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt soll er keinen Helm getragen haben. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

