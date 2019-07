Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl Maximilianstraße (38-0407)

Speyer (ots)

04.07.2019, 15:20 Uhr

Eine 33Jährige aus Hockenheim entwendete in einem Warenhaus in der Maximilianstraße einen Gelbeutel im Wert von ca. 30EUR. Sie konnte bei der Tat beobachtet und anschließend durch die verständigte Polizei vor einer naheliegenden Parfümerie kontrolliert werden. Hierbei konnten bei ihr neben dem Geldbeutel Bekleidungsstücke mit Etiketten aufgefundenen werden, für welche sie keine Eigentumsnachweise erbringen konnte. Anhand der Etiketten dürfte diese weiteren Ladengeschäften zuzuordnen sein. Das Diebesgut wurde sichergestellt und wird im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung an die teilweise noch zu ermittelnden Ladengeschäfte ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell