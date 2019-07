Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub eines Geldbeutels in der Maximilianstraße (39-0407)

Speyer (ots)

04.07.2019, 15:00 Uhr

Zu genannter Zeit befand sich eine 73Jährige Frau aus Speyer in der Maximilianstraße in Höhe des Schnellrestaurants Kochlöffel. Dabei hielt sie ihren Geldbeutel in der rechten Hand, als plötzlich ein ihr unbekannter junger Mann aus Richtung des Altpörtels kam, mit einer Hand den Geldbeutel griff und ihn der Geschädigten entriss. Der unbekannte Täter flüchtete danach zu Fuß in Richtung Korngasse. In dem entwendeten Geldbeutel befand sich Bargeld in mittlerem 2stelligen Bereich und eine EC-Karte. Da die Tat bei der Polizei erst zeitverzögert beanzeigt wurde, konnte keine Fahndung mehr nach dem Täter durchgeführt werden. Dieser wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: 16-17 Jahre, etwa 170cm groß, schwarze Hose, schwarze Jacke, ohne Bart und ohne Brille, kurze dunkle "wuschelige" Haare.Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

