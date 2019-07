Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Alkoholfahrt dank aufmerksamer Zeugin beendet-

Eine aufmerksame Pkw-Fahrerin meldet am 04.07.19, gegen 17:42 Uhr, ein auffälliges Fahrzeug, welches in Schlangenlinien die B9 in Fahrtrichtung Worms befährt. Das besagte Fahrzeug, ein Ford Focus, kann schließlich auf Höhe der Abfahrt Rheinufer 1 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von 1,84 Promille. Der 26-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

