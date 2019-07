Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit Verletzten und 5.000 Euro Schaden

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 12:40 Uhr, musste eine 48-Jährige beim Abbiegen mit ihrem PKW in die Mannheimer Straße abbremsen. Eine dahinter fahrende 20-Jährige fuhr in der Folge mit ihrem PKW der 48-Jährigen auf. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden in Gesamthöhe von circa 5.000 Euro. Darüber hinaus wurden zwei Insassen des vorderen Fahrzeuges leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

