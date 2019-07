Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Diebstahl aus Kfz mit Täterfestnahme (00-0407)

Speyer (ots)

03.07.2019, 23:18 Uhr

Eine Anwohnerin der Raiffeisenstraße vernahm zunächst ein klirrendes Geräusch. Beim Blick aus ihrem Wohnungsfenster sah sie dann eine Person mit einem Holzstück in der Hand neben einem auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes geparkten Pkw stehen. Die Person beugte sich durch die zersplitterte Fahrerseitenscheibe ins Fahrzeug und leuchtete hierzu vermutlich mit seinem Smartphone in den Innenraum. Danach entfernte sich der Täter fußläufig Richtung Landauer Straße. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die von der Anruferin beschrieben Person durch eine Streife in der Landauer Straße angetroffen werden. Der 17Jährige bestritt die Tat. Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden, was möglicherweise daran lag, dass sich solches nicht im Fahrzeug befand. Der Jugendliche wurde im Anschluss auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell